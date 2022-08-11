وزير المالية الألماني: يمكن للدولة التخفيف فقط من حدة عواقب الحرب بأوكرانيا

صرح وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، بأنه يمكن للدولة التخفيف فقط من حدة عواقب الحرب في أوكرانيا، مثل ارتفاع أسعار الطاقة، ولكنه أكد أنه لا يمكن للدولة تلافي العواقب بشكل تام.

وقال ليندنر، الذي يرأس الحزب الديمقراطي الحر الشريك بالائتلاف الحاكم بألمانيا، اليوم الخميس لإذاعة ألمانيا: "ما يمكننا فعله هو تخفيف الصدمات".

ودافع ليندنر بذلك عن النهج الذي يتبعه في سياسة تخفيف العبء.

يذكر أن ليندنر عرض أمس الأربعاء خططا لإعفاءات ضريبية بدءا من العام القادم. وبحسب تصريحات الوزير، من المقرر أن يستفيد من ذلك 48 مليون مواطن بألمانيا.