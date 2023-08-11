إزالة 5 حالات تعد على أملاك الدولة والزراعات بالشرقية

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن حملات نفذت إزالة 5 حالات تعد بالمخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في مراكز ومدن أولاد صقر والحسينية وبلبيس وأبوحماد وديرب نجم، مشيرًا إلى تطبيق القانون على المخالفين بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأضاف المحافظ في بيان اليوم، إنه وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الاستعداد القصوى للتصدي لمحاولات البناء المخالف بنطاق المحافظة وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات دون تهاون؛ سواء تعد على أراضي زراعية أو محاولة للبناء بدون ترخيص.

وأشار إلى تنفيذ حملات لإزالة التعديات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.