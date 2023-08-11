وزير الأوقاف: اهتمام محافظة دمياط بحفظة القرآن الكريم يعزز روح التسامح

وجه محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشكر لمحافظ دمياط منال عوض على اهتمامها بحفظة القرآن الكريم من أبناء المحافظة وتشجيعها لهم ورعايتها وحضورها لأكثر من مناسبة فيما يتصل برعاية النشء والبرنامج التثقيفي للطفل وتكريم الأطفال المتميزين في حفظ القرآن الكريم والأنشطة الصيفية والتثقيفية المتعددة التي تقيمها وزارة الأوقاف المصرية لمختلف الأعمار وبخاصة النشء والشباب.



وأضاف جمعة في تصريحاته، أن ذلك يعزز بقوة روح التسامح الديني ويرسخ أسس المواطنة الرائعة ، وهذه هي مصر بلد التسامح الديني الذي يرسخ لأسس الاحترام المتبادل بين أصحاب الأديان جميعًا ويعزز مبادئ وأسس المواطنة بلا تمييز على أساس الدين أو اللون أو العرق ويصنع لُحمة وطنية حقيقية ، فالوطن لكل أبنائه وهو بهم جميعًا.



وثمن جمعة الاهتمام بحفظة كتاب الله (عز وجل) وتشجيعها للبرامج التثقيفية للنشء في يدٍ جد أمينة تحصنهم ضد أي أفكار متطرفة أو استقطاب جماعات ضالة منحرفة.



يشار إلى أن مديرية أوقاف دمياط قد نظمت رحلة ترفيهية للأطفال المشاركين بالبرنامج الصيفي بدمياط برئاسة محمد سلامة مدير المديرية، حيث شملت زيارة لمكتبة مصر العامة وزيارة لمدينتي رأس البر ودمياط الجديدة.



وفي مستهل الجولة التقت الأستاذة الدكتورة/ منال عوض محافظ دمياط ١٠٠ طفل وطفلة من حفظة القرآن الكريم بالبرنامج الصيفي التثقيفي بمساجد المحافظة.



وأعربت منال عوض عن سعادتها بلقائها مع حفظة القرآن الكريم، كما هنأتهم بما أنعم الله عليهم من حفظ كتابه الكريم، متمنية لهم دوام النجاح والتوفيق، ودعت " المحافظ " الأطفال بالتحلى بآداب القرآن الكريم وما يدعو إليه من سلوكيات وأخلاق حميدة.