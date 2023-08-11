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الدفاع الروسية: إحباط هجوم بطائرة مسيرة على موسكو

موسكو (د ب أ)
نشر في: الجمعة 11 أغسطس 2023 - 12:37 م | آخر تحديث: الجمعة 11 أغسطس 2023 - 12:37 م
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الجمعة، أن منظومة الدفاع الجوي أحبطت هجوما بطائرة مسيرة على منشأة في موسكو، ولم تحدث أي أضرار أو إصابات.

وأكدت الوزارة أنه تم إسقاط الطائرة المسيرة بواسطة أنظمة الدفاع الجوي، وتحطمت في منطقة غابات غربي مدينة موسكو"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأشارت الوزارة إلى أنه نتيجة إحباط الهجوم الإرهابي، لم تقع إصابات أو أضرار.

وكان محافظ موسكو، سيرجي سوبيانين، قد أعلن، في وقت سابق اليوم الجمعة، أنه "جرت محاولة للتحليق فوق مدينة موسكو بطائرة مسيرة واحدة، وتم القضاء عليها بالدفاع الجوي، ولم تقع إصابات".

وتتعرض موسكو بالفعل للعديد من الهجمات بالطائرات المسيرة الأوكرانية.

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