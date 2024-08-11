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تقارير .. مصر ستتقدم بطلب لاستضافة أولمبياد 2036 و 2040

علي البحيري
نشر في: الأحد 11 أغسطس 2024 - 4:45 م | آخر تحديث: الأحد 11 أغسطس 2024 - 4:50 م

 أكدت تقارير صحفية أن مصر ستتقدم بطلب للجنة الأولمبية الدولية لطلب استضافة أولمبياد 2036 و 2040.

ووفقا لصحيفة الرياضية السعودية فأن مصطفى براف رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية في إفريقيا، أكد اليوم  الأحد، أن مصر ستتقدم بطلب استضافة دورة الألعاب الأولمبية في عامي 2036 و2040، مشيرًا إلى أن البنية التحتية الآخذة في التحسن في البلاد ستكون بمثابة عامل مهم لنجاح الملف الإفريقي ولم يسبق للقارة أن نظمت الألعاب الأولمبية.

ومن المتوقع أن يضم مجمع المدينة الأولمبية الدولية في العاصمة الإدارية الجديدة، الذي تبنيه مصر شرق القاهرة منذ عام 2015، ملعبًا بسعة 93 ألف متفرج، و21 منشأة رياضية أخرى.

وقال مصطفى براف، رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية في إفريقيا عبر مؤتمر صحافي باليوم الختامي لألعاب باريس: «مصر ستتقدم بطلب لاستضافة 2036 و2040».

وأوضح المسؤول الرياضي الجزائري أن عرضًا إفريقيًا آخر قد يُقدم مع دراسة كيب تاون في جنوب إفريقيا طلب استضافة الألعاب الأولمبية. لكنه لم يحدد موعد الألعاب التي تريد استضافتها.

وأردف براف، وهو أيضًا عضو في اللجنة الأولمبية الدولية: «لدى إفريقيا فرصة تنظيم الألعاب ، ومن المرجح أن تنظم الألعاب عام 2040 وهناك حاجة إلى النظر في قضايا البنية التحتية، مثل الطرق والمطارات فمصر لديها إمكانات مهمة في مجال البنية التحتية".

وتستضيف مدينة لوس أنجلوس الأمريكية أولمبياد 2028، بينما تستعد مدينة برزبين الأسترالية لاستضافة الأولمبياد عام 2032.


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