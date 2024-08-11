ممثل الوفد الحكومي السوداني يعلن فشل المباحثات مع الجانب الأمريكي بشأن مفاوضات جنيف

أفادت وكالة الأنباء السودانية «سونا»، اليوم الأحد، بأن رئيس وفد التشاور الحكومي محمد بشير أبو نمو، أعلن فشل التوصل لنتائج إيجابية في المباحثات مع الجانب الأمريكي بشأن مفاوضات جنيف.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»: «بصفتي رئيسا للوفد الحكومي في الاجتماعات التشاورية مع الأمريكان في مدينة جدة السعودية، أعلن انتهاء المشاورات من غير الاتفاق على مشاركة الوفد السوداني في مفاوضات جنيف - كتوصية للقيادة- سواء كان الوفد ممثلا للجيش حسب رغبتهم أو ممثلا للحكومة حسب قرار الحكومة من الآن وصاعدا».

وأضاف: «والأمر كذلك متروك في النهاية لقرار القيادة بتقديراتها، وهناك بالتأكيد تفاصيل كثيرة قادتنا إلى هذا القرار بإنهاء الحوار التشاوري دون اتفاق».

وأعلنت الحكومة السودانية، الجمعة، إرسال وفد إلى مدينة جدة السعودية للتشاور مع الولايات المتحدة، بشأن مفاوضات لوقف إطلاق النار في جنيف.

وقالت الوكالة إن الحكومة اتخذت قرار إرسال وفدها إلى جدة «حرصاً من حكومة السودان على تحقيق السلام والأمن والاستقرار في البلاد، ولرفع المعاناة الناتجة عن الحرب التي شنتها المليشيا المتمردة (قوات الدعم السريع) عن كاهل الشعب».

وأوضحت الوكالة أن الوفد سيرأسه أبو نمو، وزير المعادن، وسيتشاور مع الحكومة الأمريكية بشأن دعوتها لحضور مفاوضات في جنيف في 14 أغسطس الجاري.

ودعت الولايات المتحدة، الشهر الماضي، كلا من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى محادثات لوقف إطلاق النار تستضيفها السعودية وسويسرا بمشاركة الاتحاد الإفريقي ومصر والإمارات والأمم المتحدة بصفة مراقبين.