وزيرة التنمية المحلية تتابع أعمال الأسبوع الأول للمرحلة الثانية من الموجة الـ23 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة

- منال عوض: الدولة نجحت في استرداد 315 ألف متر مربع بعد إزالة 816 مبني مخالف

- إزالة 407 حالات تعد على الأراضي الزراعية على مساحة 222 فدانا

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، نجاح الأجهزة التنفيذية بالمحافظات في استرداد نحو 315 ألف متر مربع بعد إزالة 816 مبنى مخالفًا على أملاك وأراضي الدولة، وإزالة 407 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 222 فدان، وذلك خلال المرحلة الثانية من الموجة الـ 23 التي أنطلقت في 3 أغسطس الجاري وحتى الآن.

وشددت عوض، في بيان لها، علي أن الدولة جادة في التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ولا تملك رفاهية حدوث أي تعديات جديدة على أي مساحة من الأراضي الزراعية بالمحافظات في ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية فى العالم، وطالبت القيادات المحلية بإزالة التعديات والمخالفات على أملاك وأراضى الدولة ومنع أى تعديات على الأراضي الزراعية وتحقيق المستهدف من الموجة الـ23 وخاصة إزالة التعديات والمخالفات على نهر النيل والمجاري المائية والأراضى الزراعية التى تمثل تحديًا صارخًا لإرادة الدولة.

وذكرت وزيرة التنمية المحلية، أن محافظة الجيزة احتلت المرتبة الأولى في استرداد أراضي أملاك الدولة خلال الأسبوع الأول من المرحلة الثانية لموجة الإزالات الـ 23 لإزالة التعديات، موضحة أنها نجحت القيادات التنفيذية وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظة في استرداد 187,3 ألف متر مربع بعد إزالة 68 مبني مخالف، ثم يليها محافظة قنا التي استردت 34,5 ألف متر مربع بعد إزالة 73 مبني مخالف، ثم محافظة بورسعيد والتي استردت 19,5 ألف متر مربع بع إزالة 25 مبني مخالف.

وتابعت وزيرة التنمية المحلية: "أن أكثر المحافظات نجاحاً في استرداد الأراضي الزراعية هي محافظة البحيرة حيث نجحت جهود الأجهزة التنفيذية في استرداد 77 فدان أراضي زراعية بإجمالي 15 حالة تعد، ثم يليها محافظة الشرقية التي نجحت في استرداد 60 فدان زراعي بإجمالي 29 حالة تعد، ثم محافظة الفيوم 39 فدان أراضي زراعية بإجمالي 19 حالة تع". .

وشددت الدكتورة منال عوض على أنه لا تسامح مع أي تقصير أو تخاذل من قيادات الإدارة المحلية في التعامل مع هذا الملف المهم للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع تبوير أي أراضي بالبناء المخالف عليها باعتبارها ثروة قومية للأجيال القادمة ومصدرًا أساسيًا لإنتاج الغذاء واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المقصرين.

يذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة وهي الموجة الـ 23 لإزالة التعديات يتم تنفيذها على 3 مراحل، حيث بدأ تنفيذ المرحلة الأولى في 6 يوليو الماضي وانتهت في 26 من نفس الشهر، تليها المرحلة الثانية والتي يبدأ تنفيذها في الفترة من 3 إلى 23 أغسطس الجاري، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 31 أغسطس حتى 20 سبتمبر القادم 2024.