ترامب يواجه انتقادات من فريق سيلين ديون بعد استخدام أغنية في تجمع انتخابي

انتقد فريق الفنانة الكندية سيلين ديون الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد استخدام أغنيتها الشهيرة " ماي هارت ويل جو أون" أو " قلبي سيمضي قدما" خلال تجمع انتخابي له.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أنه قد تم تشغيل الأغنية، من فيلم "تايتنك" والحائزة على جائز أوسكار عام 1997 ، خلال تجمع انتخابي في ولاية مونتانا.

وأصدر فريق ديون الإداري بيانا يوم السبت نيابة عن الفنانة وعلامتها وشركة تسجيلاتها - اغاني سوني كندا للترفيه-، أكد فيه أن استخدام الأغنية لم يكن "مصرحا به بأي شكل من الأشكال".

وجاء في البيان المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي لديون: "اليوم، علم فريق إدارة سيلين ديون وشركة تسجيلاتها - اغاني سوني كندا للترفيه- بالاستخدام غير المصرح به للفيديو والتسجيل والأداء الموسيقي والصورة الخاصة بسيلين ديون في غناء /ماي هارت ويل جو أون/ في تجمع انتخابي لدونالد ترامب / جي دي فانس في مونتانا.

وأضاف البيان: "لا يجري التصريح بهذا الاستخدام بأي شكل من الأشكال، وسيلين ديون لا تؤيد هذا الاستخدام أو أي استخدام مشابه."

ويأتي ذلك بعد عودة ديون الناجحة إلى الغناء المباشر الشهر الماضي عندما أختتمت حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس وسط معركتها مع مرض متلازمة الشخص المتصلب.