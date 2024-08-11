محافظ سوهاج يوجه برفع كفاءة مركز خدمات راغبي الزواج وصيانة جميع المرافق

أجرى اللواء دكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الأحد، يرافقه الدكتور محمد عبدالهادي نائب المحافظ، جولة ميدانية مفاجئة تفقد خلالها عددا من الشوارع بنطاق حي غرب سوهاج، لمتابعة مستويات النظافة والإشغالات، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

شملت جولة المحافظ تفقد شارع الجرجاوية، وشارع الجبانة، ووجه برفع جميع الإشغالات والعوائق المرورية من أمام المحلات، وإصدار قرارات غلق للمحلات المخالفة وغير الملتزمة لمدة أسبوعين، مع تغليظ هذا الإجراء ليصبح لمدة شهر فى حالة تكرار المخالفة، مؤكدا ضرورة احترام الطريق الذي يخدم جميع المواطنين، ولا يحق لأي شخص أن يقتطع جزءًا لأغراض واستخدام شخصي، والالتزام بخطوط التنظيم، للحفاظ على المظهر الحضاري اللائق لشوارع سوهاج.

ووجه سراج، رئيس حي غرب سوهاج، بسرعة اتخاذ إجراءات تمهيد وتسوية طريق الجبانة، والتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة الانتهاء من أعمال المرافق بالشارع، تمهيدا للبدء في رصفه.

كما تابع المحافظ سير العمل بمركز خدمات راغبي الزواج، حيث تلاحظ سوء حالة المبنى والمرافق داخله، موجها بالتنسيق مع مديرية الصحة، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير ورفع كفاءة المبنى وصيانة جميع المرافق، لتوفير بيئة عمل ملائمة للعاملين بالمركز، والمواطنين المترددين.