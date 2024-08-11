رئيس فيفا يوجه رسالة لـ حسام حسن بمناسبة ذكرى ميلاده

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حرص رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، جياني إنفانتينو على تهنئة حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر بمناسبة عيد ميلاده.

وجاءت نص رسالة رئيس فيفا لحسام حسن كالتالي: «عيد ميلاد سعيد عزيزي حسام، أود أن أتقدم بأطيب تمنياتي لك في هذا اليوم المميز للغاية».

وأضاف: «بينما نحتفل بعيد ميلادك، فهي أيضا مناسبة لشكرك على مساهمتك في تطوير وشعبية الرياضة التي توحدنا جميعا، كرة القدم».

وأتم: «أتمنى أن يجلب لك هذا العام الصحة الجيدة والفرح والنجاح لك في كرة القدم».

ويحتفل التؤام حسام وإبراهيم حسن، نجما الكرة المصرية، السبت، بعيد ميلادهما الـ58 حيث ولد في العاشر من أغسطس لعام 1966.