السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة إنهاء الكارثة الإنسانية بغزة

أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، ونظيره البريطاني ديفيد لامي، أهمية إنهاء الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة منذ 22 شهرا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما مساء الأحد، وفق بيان وزارة الخارجية السعودية، تعليقا على الإبادة جماعية التي ترتكبها إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر 2023.

وقال البيان إن ابن فرحان ولامي بحثا "تطورات الأوضاع في قطاع غزة"، وأكدا "ضرورة وقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، وإنهاء الكارثة الإنسانية بالقطاع".

يأتي ذلك بالتزامن مع التصعيد الإسرائيلي إثر تنفيذ الجيش ليلة الأحد/ الاثنين، سلسلة أحزمة نارية على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، نسف على إثرها عدة مبان سكنية بالحي.

وتزامنا مع الضربات، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي بغارة خيمة للصحفيين في محيط "مستشفى الشفاء" بمدينة غزة، استشهد على إثرها 5 من طاقم قناة "الجزيرة" بغزة بينهم المراسلان أنس الشريف ومحمد قريقع.

وجاء هذا التصعيد بعد ساعات من اتصال بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ناقشا فيها خطة إسرائيل لاحتلال قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و430 شهيدا و153 ألفا و213 مصابا من الفلسطينيين، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.