أُجبرت، مساء الاثنين، 30 عائلة فلسطينية على تفكيك مساكنها ومغادرة منطقتها شمال غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، في ظل اعتداءات متواصلة ينفذها مستوطنون واقتحامات متكررة للجيش الإسرائيلي، في سياسة "تهجير قسري منظمة".

وقالت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو في بيان، إن "عملية تهجير قسري لتجمع عرب الجهالين، ينفذها المستوطنون تحت حماية مباشرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي".

وأوضحت أن تجمعا عربيا يطلق عليه اسم "عين أيوب"، قرب قرية دير عمار، واجه في الأيام الأخيرة هجمات نفذها مستوطنون شملت "حرق بيوت وبركسات (مخازن) وتسميم مواشي، وترهيب الأطفال والنساء".

وتابع، إن تلك الاعتداءات "أجبرت الأهالي على مغادرة المنطقة وسط حالة من الخوف والفوضى".

ووصف ما يحدث في "عين أيوب" بـ"التهجير القسري المنظم الذي يندرج ضمن سياسة اقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم لصالح التوسع الاستيطاني".

وأكد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي وفرت "حماية للمستوطنين أثناء تنفيذهم للاعتداءات (...) في إطار سلسلة هجمات متصاعدة تستهدف التجمعات البدوية في الضفة الغربية".

ودعت المنظمة، المؤسسات الحقوقية والإعلامية إلى "التحرك الفوري لتوثيق ما يجري ونقله للعالم"، مؤكدة أن "استمرار هذه الانتهاكات دون ردع دولي سيؤدي إلى مزيد من التهجير والاعتداءات بحق الفلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية".

بدوره، قال المشرف العام على المنظمة حسن مليحات، في تصريح للأناضول، إن الترحيل استهدف 30 عائلة، تضم عشرات الأفراد.

ومساء الأحد، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تجمع "عين أيوب"، منطقة عسكرية مغلقة ومنع الدخول لغير سكانه بما في ذلك المتضامنين الأجانب.

وبموازاة حرب الإبادة بقطاع غزة، قتل الجيش والمستوطنون الإسرائيليون في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1013 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.

ووفق تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية)، نفذ مستوطنون خلال يوليو الماضي، 466 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 4 مواطنين، وترحيل قسري لتجمعين بدويين يتكونان من 50 عائلة فلسطينية.