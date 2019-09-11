لاعبو فالنسيا يودعون مارسيلينو بعبارات الإشادة والثناء

كشفت وسائل الإعلام الإسبانية اليوم الأربعاء أن إقالة المدير الفني لنادي فالنسيا الإسباني لكرة القدم، مارسيلينو جارسيا تورال، من منصبه كانت بمثابة صدمة كبيرة لغرفة خلع ملابس الفريق، خاصة للاعبين الذين كانت تربطهم أواصر وطيدة مع مدربهم السابق.

وأوضحت صحيفة "أ س" الإسبانية أن إقالة مارسيلينو كان لها بالغ الأثر في نفوس لاعبي فالنسيا الذين ودعوا مدربهم السابق بعبارات المديح والإشادة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

ووجه نجم وقائد فالنسيا، داني باريخو، رسالة لمارسيلينو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث قال: "أتمنى لك الأفضل، أثق بأن الأمور ستكون أفضل معك، أشكرك لأنك جعلت من النادي شيئا كبيرا، وجعلتني لاعبا أفضل".

ومن جانبه، أعرب اللاعب رودريجو مورينو، أحد أبرز اللاعبين في فالنسيا، عن امتنانه لمارسيلينو بعدما قام الأخير بتقديم يد العون والمساندة له عقب فشل صفقة انتقاله لأتلتيكو مدريد.

وقال رودريجو عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، بعد أن نشر صورة لمارسيلينو وهو يحتفل مع لاعبي الفريق: "أشكرك على كل شيء".

كان نادي فالنسيا قد أقال مارسيلينو جارسيا بعد ثلاث مباريات فقط.

وذكر النادي في بيان مقتضب اصدره اليوم الأربعاء أنه يشكر جارسيا/54 عاما/ على عمله وذلك دون أن يتطرق إلى خلفيات القرار.

ويحتل فالنسيا حاليا المركز العاشر في ترتيب الدوري الإسباني.