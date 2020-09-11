شرطة لندن: اعتقال 680 شخصا في احتجاجات تمرد ضد الانقراض حتى الآن

قالت شرطة العاصمة البريطانية اليوم الجمعة، إنها اعتقلت 680 شخصا خلال احتجاجات حركة "إكستينكشن ريبيليون" أو "تمرد ضد الانقراض" الناشطة في مجال المناخ في لندن هذا الشهر، مع توقع المزيد من الاعتقالات.

وقالت الشرطة إن الـ680 شخصا الذين اعتقلوا منذ أول سبتمبر الجاري كان لارتكابهم جرائم من بينها عرقلة حركة السير والأضرار الجنائية والإخلال بالنظام العام.

وتم القبض على رجل أمس الخميس بعد أن قام بكتابة كلمة "عنصري" بطريقة الرش تحت تمثال رئيس الوزراء البريطاني إبان الحرب العالمية الثانية ونستون تشرشل في وسط لندن .

ونظمت مجموعة تغير المناخ، المعروفة أيضا باسم "إكس آر"، سلسلة من الاحتجاجات في لندن ومدن أخرى، وحثت الحكومة على دعم "مشروع قانون الطوارئ المناخية والبيئية".

واحتل النشطاء الجسور والطرق، وحاصروا دور طباعة الصحف، ونظموا احتجاجات في العديد من المطارات ومكاتب الشركات المرتبطة بالوقود الأحفوري.