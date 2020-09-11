نماذج مشرفة من ذوي الإحتياجات الخاصة بثقافة القليوبية

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة القليوبية مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث عقدت مكتبة الطفل والشباب بكفر طحلة محاضرة بعنوان "نماذج مشرفة من ذوي الإحتياجات الخاصة" وناقشت ان هناك حاجز فرضه المجتمع منذ سنين أمام كل ما هو مختلف عن بقية البشر، سواء ناتج عن إعاقة فكرية أو جسدية مما جعل أصحاب ذوي الإحتياجات الخاصة فى تحدي وصبر لإظهار قدرتهم، وكسب إحترام المجتمع، وهناك الكثير من النماذج المشرفه لذوي الإحتياجات الخاصة ونتكلم عن شخصية من هذه النماذج وهو عمرو السوهاجى، وهو مصاب بشلل رباعى ناتج عن حادث أصابه وهو فى العشرين من عمره، ولكنه لم يمنعه من أن يصبح بطل من أبطال الجمهورية فى بطولة السباحة للإعاقة الحركية، وقد حصل على ميداليتين برونزيتين فى بطولة الجمهورية عام 2016 واستطاع تحقيق الرقم المؤهل لبطولة العالم فى السباحه للإعاقة الحركية والذى يؤهله لتمثيل مصر فى بطولة العالم فى طوكيو عام 2020.

نظم نادي المرأة بقصر ثقافة كفر شكر قراءة في كتاب "جمال العيون" تأليف هبة محمود شريف، تضمن أن العين هى مرآة النفس يجب الإهتمام والعناية الدائمة بها، يجب غسل العين من آن لآخر، ببعض المحاليل لإعادة نضارتها فهى شق آخر للجمال، فيمكن عمل محلول من معلقه ماء الورد على مقدار من الماء البارد وغسل العين به وتفتح العين فى المحلول، ومن الممكن محلول ملحى بسيط وغسل العين به أيضا، ويؤكد الكتاب على تناول الفيتامينات، وأن طرق العناية بالعين سهلة ومستطاعة منها، إضائه كافية وقت القراءة، حمايتها من أشعة الشمس، حمام العين ضرورى جدا، استعمال القطرات والمراهم بإستشارة طبيب، إختيار موقع مناسب لشاشة التليفزيون، فأمراض العين متعددة على سبيل المثال، العشى الليلي، العين الحمراء، الحساسية، الرمد الربيعي.

عقدت مكتبة باسوس قراءة في كتاب "سلطة ديناميات التفاعل الاجتماعى" ضمن سلسلة "الثقافة الرقمية" التي تصدرها الهيئة، للكاتب والباحث أحمد عزت سليم، يناقش الكتاب عمليات التفاعل الاجتماعى التي تجرى على شبكات التواصل الاجتماعى، بوصفها إحدى الأدوات والتطبيقات الضرورية لتواصل الثقافة الإنسانية وانتشارها، كاشفا عن دور هذه الديناميات في إحداث التغيرات الاجتماعية وانتقالات السلطة، وفقا لأشكال الهيمنة على هذا الفضاء، من موقع لآخر.

أعد نادي الأدب ببيت ثقافة شبين القناطر أمسية شعرية أدارها مجدي مصطفي صالح نائب تحرير جريدة الاسبوع وبحضور شعراء النادي، بدأها صابر قدح بقصيدة "إعتذار" وقصيدة "كلما خمنت صورتك"، ثم ألقى أحمد النشار قصيدة بعنوان "بقشيش" أعقبها أحمد نصر بقصيدة "شجرة التوت" واختمت الأمسية بقصيدة بعنوان"البقاء لله" لصابر قدح، وذلك بمقر مكتبة طحانوب، كما قدمت فرقة شبين القناطر للآلات الشعبية والمزمار البلدي، عرض فني جديد تضمن باقة متنوعة من الأغاني التراثية.