محافظ أسوان يتابع نتائج القوافل الطبية بقريتين في أسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، نتائج فعاليات القافلة الطبية المجانية التي نظمتها مديرية الصحة على مدار يومين داخل قرية بهاريف التابعة لمركز أسوان، وأيضاً بقرية النزل التابعة لمركز إدفو.

وأكد المحافظ، أن تنظيم مثل هذه القوافل الطبية يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية ومشقة التنقل عن كاهل المواطنين وتوصيل الخدمة لمحل إقامتهم.

من جانبه، أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن القوافل الطبية استهدفت توقيع الكشف المجاني على 2254 مواطنًا ومواطنة من أهالى القريتين بواسطة العيادات العلاجية المتنقلة لهذه القوافل، والتي ضمت العديد من التخصصات، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية وصرف العلاج اللازم.