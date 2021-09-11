حسام موافي: 46 سببا يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم

قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بطب قصر العيني، إن بعض الأشخاص يعتقدون أن ارتفاع حرارة الجسم، التي تصل إلى 39 درجة تعني العدوى بأحد الأمراض، موضحًا أن مستشفى الحميات يخيل إلى بعض العامة من اسمها أن الحرارة تعني المرض بالسُل أو التيفود أو فيروس سي وبي، وهذا أمر غير صحيح.

وأضاف خلال تقديم برنامج "ربي زدني علمًا" على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة: "عندما أريد إسقاط طالب في كلية الطب، أسأله ما أسباب ارتفاع الحرارة؟"، موضحًا أنه سؤال يبدو سهلًا لكنه غاية الصعوبة.

وأشار إلى أنه يوجد 46 سببًا لارتفاع حرارة الجسم، كما أن هناك كتابًا واحدًا أقر بأنه يمكن أن يكون ارتفاع الحرارة ناتج عن مرض نفسي، مضيفًا أنه من الممكن أن يكون سبب ارتفاع الحرارة التهاب مناعي أو ذئبة الحمراء.

وأردف موافي أن مريض الحرارة المرتفعة حالته صعبة، والبحث عن السبب أصعب، ناصحًا بالذهاب إلى طبيب مناعة لحل مشكلة ارتفاع حرارة الجسم من الألف إلى الياء.