عمرو أديب بعد إعادة اعتقال أسيرين: مبعرفش أتعاطف مع الإسرائيلي ضد الفلسطيني

عبّر الإعلامي عمرو أديب، عن تعاطفه الشديد مع الأسيرين الفلسطينيين الذين أعيد اعتقالهما من قِبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بعد نجاحهما ضمن ستة أسرى في الهروب من سجن جلبوع شديد الحراسة.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" على شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة: "مبعرفش أتعاطف مع الإسرائيلي ضد الفلسطيني.. مهما كانت مشاكلي مع الفلسطيني لكني مبعرفش".

وأضاف أديب: "شعرت بالسعادة بهروب الأسرى الستة، لكني حزين الآن لإعادة القبض على اثنين منهما".

وأشار إلى أن الأمور تبقى مُرشحة للتصعيد لا سيّما أن إعادة اعتقال الأسيرين تزامن معها إطلاق صواريخ من داخل قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف.

وكانت القناة الـ 13 الإسرائيلية، قد أعلنت مساء الجمعة، اعتقال اثنين من الأسرى الفلسطينيين الستة، اللذين استطاعوا الهرب من سجن جلبوع، وذلك بعد اشتباه أحد الأشخاص بهم، فأبلغ قوات الاحتلال عن مكانهما، وتمت مطاردتهما واعتقالهما.

في أعقاب ذلك، أعلن جيش الاحتلال أنه رصد إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف، حيث اعترضت منظومة القبة الحديدية صاروخًا في أجواء أشكول أطلق من قطاع غزة، بعدما دوّت صفارات الإنذار في مناطق الغلاف.