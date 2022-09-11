أستراليا لن تجري استفتاء حول ما إذا كان ينبغي أن تصبح جمهورية خلال ولاية أنتوني ألبانيز الأولى

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، اليوم الأحد، إنه لن يجري استفتاء حول ما إذا كان ينبغي أن تصبح أستراليا جمهورية خلال فترة ولايته الأولى.

وأعرب ألبانيز - في تصريحات خاصة أدلى بها لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - عن امتنانه للملكة إليزابيث الثانية لخدمتها لأستراليا والكومنولث والعالم.

وذكر أن هذه هي فترة الإشادة بالملكة إليزابيث الثانية وإظهار الاحترام العميق والإعجاب بها، وليس لمتابعة والرد على أسئلة حول دستور بلاده.

تأتي تلك التطورات بعد مرور يوم واحد على إعلان مجلس اعتلاء العرش البريطاني الملك تشارلز الثالث ملكا رسميا للبلاد في أعقاب وفاة الملكة إليزابيث الثانية صاحبة أطول فترة حكم في تاريخ البلاد.. وتعهد الملك - خلال كلمة له عقب إعلانه ملكا - بتكريس الباقي من حياته للقيام بدوره تجاه البلاد والذي وكل إليه بوفاة والدته الملكة.