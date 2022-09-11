 تكريما لـ إليزابيث الثانية.. ملكة الدنمارك تحتفل بصمت بيوبيلها الذهبي لاعتلاء العرش - بوابة الشروق
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تكريما لـ إليزابيث الثانية.. ملكة الدنمارك تحتفل بصمت بيوبيلها الذهبي لاعتلاء العرش

رباب عبدالرحمن:
نشر في: الأحد 11 سبتمبر 2022 - 9:26 م | آخر تحديث: الأحد 11 سبتمبر 2022 - 9:26 م
قالت صحيفة "جارديان" البريطانية، إن الملكة مارجريت الثانية ملكة الدنمارك (82 عاما)، احتفلت بهدوء بالذكرى الـ50 لاعتلاء العرش، إذ تقلصت مظاهر الاحتفالات إلى حد كبير؛ تكريما للملكة الراحلة، إليزابيث الثانية.

وباتت مارجريت الثانية الملكة الوحيدة الباقية في أوروبا الآن، والأطول في مدة البقاء بالمنصب بعد الملكة البريطانية الراحلة.

وتحتفل الدنمارك باليوبيل الذهبي للملكة، التي اعتلت العرش في 14 يناير من عام 1972، بسلسلة من الاحتفالات البسيطة، بعد أن كان متوقعا إقامة الاحتفالات في جميع أنحاء البلاد كاملة في نهاية هذا الأسبوع، وفقا لـ"الجارديان".

وذكرت وسائل إعلام دنماركية أن القصر قال إن القرار اتخذ "بناء على طلب الملكة".

وأضافت "جارديان"، أنه ينسب إلى مارجريت تحديث الملكية وتشجيع اثنين من أبنائها على الزواج من غير النبلاء.

كما أنها ظلت بعيدة عن الفضائح ولم تكن مسيسة. وقالت الملكة في عدة مناسبات إنها ستبقى في المنصب حتى وفاتها.

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