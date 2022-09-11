محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا مدارس في الزقازيق

افتتح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الأحد، معرض أهلا مدارس لبيع جميع المستلزمات والأدوات المدرسية وكذلك المواد الغذائية، الذي تقيمه محافظة الشرقية بالتعاون مع الغرفة التجارية بمحافظة الشرقية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك في ميدان عرابي بمدينة الزقازيق.

وأوضح المحافظ، أن افتتاح معرض أهلا مدارس يأتي في إطار احتفالات محافظة الشرقية بعيدها القومي، ولقرب انطلاق العام الدراسي الجديد.

وتفقد محافظ الشرقية أجنحة معرض أهلا مدارس الذي يضم 20 باكية لعرض جميع المستلزمات الخاصة بالمدارس من أحذية وشنط وزي مدرسي لكافة المراحل التعليمية، وكذا أدوات مدرسية من كشاكيل وكراسات و أقلام، فضلًا عن المعروض من السلع الغذائية والألبان واللحوم البلدية الطازجة والمجمدة، ومشروعات الشباب الحاصلين على قروض من جهاز تنمية المشروعات.

حضر الافتتاح الدكتور أحمد عبدالمعطي والمهندسة لبنى عبدالعزيز، نائبا محافظ الشرقية، والمهندس محمد الصافي، السكرتير العام المساعد، وفايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، والمهندس محمد الزاهد، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الشرقية، ونبيل فاروق، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، وشعبان أبو الفتوح، رئيس حي أول الزقازيق، ومحمد عباس، مدير اداره التسويق والتدريب بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، خفض سعر كيلو اللحوم البلدية الطازجة من 110 جنيهات إلى 105 جنيهات للكيلو الواحد، وكذلك تخفيض سعر كيلو اللحوم الضأن من 135 جنيهًا إلى 130 جنيهًا للكيلو الواحد، وكيلو اللحوم المفرومة من 110 جنيهات ليصبح 105 جنيهات للكيلو الواحد، وذلك تصديًا للغلاء وجشع التجار، قبل أن يؤكد ضرورة تزويد معرض أهلا مدارس بكميات من اللحوم الطازجة والمجمدة لسد احتياجات المواطنين.

كما قرر محافظ الشرقية خفض أسعار الأحذية والشنط والزي المدرسي بنسبة 10% عن الأسعار المُعلنة في معرض أهلا مدارس، وذلك بمناسبة العام الدراسي الجديد، لافتًا إلى أن الهدف من إقامة معرض أهلا مدارس هو رفع المعاناة عن المواطنين ومحدودي الدخل و التصدي لجشع التجار وارتفاع الأسعار، والعمل على ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية والضرورية وكافة احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة ما بين 20% إلى 30% عن المعروض بالسوق، وذلك تماشيًا مع سياسة الدولة في التوسع في إقامة المعارض بمختلف محافظات الجمهورية مراعاةً للأسر من محدودي الدخل.

وخلال جولته التفقدية على هامش افتتاح معرض أهلا مدارس اطمأن محافظ الشرقية من المواطنين المتواجدين بالمعرض على الأسعار المحددة لشراء مستلزمات المدارس، وكذلك جودة السلع المعروضة من اللحوم والمنتجات الغذائية.