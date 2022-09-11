ميرور: تأجيلات جديدة قد تضرب البريميرليج بسبب وفاة الملكة إليزابيث

انتشر الحزن بين أرجاء بريطانيا حزنا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية الخميس الماضي، مما أثر ذلك على مباريات كرة القدم في إنجلترا.

وبدأت جماهير كرة القدم حول العالم تسأل عن مصير مباريات الدوري الإنجليزي في الأسبوع المقبل وذلك بعدما أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" في وقت سابق، تأجيل مباريات الجولة السابعة من المسابقة بشكل رسمي، لحين إشعار آخر، بسبب وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وأوضحت صحيفة ميرور البريطانية، أنه رغم تأجيل مباريات الجولة السابعة للبريميرليج إلا أن هناك مباريات مازالت مهددة بالتأجيل في الأسبوع المقبل والذي ستعود فيه المباريات بشكل طبيعي.

وأرجعت ميرور سبب ذلك لأن عائلة إليزابيث الثانية ستقيم جنازة كبرى يوم الإثنين المقبل مما يؤثر ذلك على كل الطرق والممرات المؤدية لمكان الجنازة وبالتالي سيصعب إقامة أي مباراة في ذلك التوقيت.

وأوضحت أن أبرز المباريات التي قد يتم تأجيلها هي مباراة تشيلسي وليفربول، بالإضافة إلى مباراة برينتفورد وأرسنال والتي ستقام يوم الأحد المقبل.

وستسعى شركات التليفزيون والأندية والدوري الإنجليزي، لبدء المباريات وستنظر في خيارات مختلفة، حيث من المحتمل أن تتغير مواعيد انطلاقة المباريات وقد يتم مناقشة تبديل يوم إقامة تلك المباريات.