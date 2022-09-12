أقاليم عديدة في أوكرانيا تشتكي انقطاع الكهرباء بعد قصف روسي



بعد انسحاب جزئي لقواتها، قصفت روسيا بعض البنية التحتية المهمة في أوكرانيا، حسبما أفادت تقارير أوكرانية.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية مساء اليوم الأحد أن مناطق في العديد من الأقاليم كانت بدون كهرباء. كان سياسيون في منطقة خاركيف بشرق البلاد، والذي انسحبت منه وحدات روسية مؤخرا، كانوا من بين الذين أبلغوا عن مشاكل في إمدادات الكهرباء والمياه.

وقال إيهور تيريخوف، عمدة العاصمة خاركيف، التي تحمل نفس اسم الإقليم، على تليجرام، إن "هذا انتقام حقير كاره للبشرية من جانب المعتدي الروسي بسبب نجاجات جيشنا".

ووردت تقارير مشابهة في المساء من مناطق سومي ودنيبروبيتروفسك وبولتافا وزابوريجيا وأوديسا.

من ناحية أخرى، سمعت صفارات الإنذار في أنحاء أوكرانيا من وقوع غارات جوية. وأبلغ بعض السكان عن صوت انفجارات على شبكات التواصل الاجتماعي.

وتحت ضغط الهجمات المضادة الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية سحب قواتها من منطقة خاركيف يوم أمس السبت، بعد أكثر من نصف عام على بداية الحرب. وكان السبب الرسمي لعملية الانسحاب هو "إعادة تجميع" استراتيجي للوحدات.