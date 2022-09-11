تزداد الإصابة بالأمراض التي ينقلها البعوض مثل حمى الضنك والملاريا والحمى كل عام خلال فصل الصيف، حيث يتعرض الأطفال والرضع بشكل خاص لخطر أكبر لأنهم يلعبون في الخارج ولا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم ضد الحشرات بمفردهم، لذلك يجب على الآباء توخي اليقظة عند اختيار منطقة اللعب للأطفال أو حتى أخذ الرعاية داخل المنزل.

وتظهر لدغات البعوض عند الأطفال على الجلد أو قد لا تلاحظ حتى تبدأ في الشعور بعدم الراحة بسبب الحكة بعد اللدغة.

ونشر موقع "هيلث شوتس" مجموعة من المعلومات حول أعراض لدغات البعوض عند الأطفال، وبعض النصائح التي يمكن أن تساعد في حمايتهم من تلك اللدغات.

• أعراض لدغات البعوض عند الأطفال:

تظهر نتوءات حمراء صغيرة بسرعة بعد اللدغة، يتبعها ألم وحكة، ويمكن أن يتحول النتوء المتورم إلى لون أغمق أو أصعب بمرور الوقت، وكثيرا ما تبدو لدغات الحشرات مشابهة لدغة البعوض، وقد لا يعرف المرء ما إذا كانت النتوءات الحمراء أو الحكة ناتجة عن لدغة بعوضة أو حشرة أخرى.

• هل لدغات البعوض يمكن أن تؤدي إلى الحساسية؟

يمكن أن تؤدي لدغة بعوضة واحدة في بعض الأحيان إلى ما يُنظر إليه على أنه نتوءات متعددة، حيث يرجع ذلك إلى رد فعل تحسسي تجاه اللدغة الأصلية الأولية، وقد تلاحظ أيضًا أعراضًا مثل الطفح الجلدي والكدمات وتورم مناطق كبيرة.

• نصائح لمنع الطفل من لدغات البعوض:

1. تجنب إرسال الأطفال إلى مناطق كثيفة البعوض مثل برك المياه والحدائق ومناطق اللعب الأخرى.

2. ابعد البعوض و الحشرات عن منزلك عن طريق إغلاق الباب والنوافذ بشكل مناسب.

3. ارتدي ملابس مناسبة مثل القمصان / القمصان ذات الأكمام الكاملة والسراويل أو اللباس الداخلي الكامل، واستخدم كمية كافية من طارد الحشرات قبل إرسال الأطفال إلى الخارج أو حتى البقاء في الداخل.

4. يمكن أيضًا استخدام اللاصقات المضادة للبعوض التي يمكن وضعها على ملابس الطفل أو حتى طارد البعوض على الأقمشة.

5. استخدم الناموسية لإبعاد البعوض عن الأطفال أثناء النوم.

6. يمكن أن تكون أبواب ونوافذ المنزل مزودة بشبكات لإبعاد البعوض، خاصة إذا كنت تخطط لإبقاء النوافذ مفتوحة في المساء

• كيفية تهدئة لدغة البعوض:

1. استخدم الماء والصابون لتنظيف المنطقة.

2. لتقليل التورم، ضع كمادات باردة على المنطقة.

3. لتقليل الحكة، ضع مرهمًا مضادًا للحكة أو مرهمًا مضادًا للهستامين

• متى ترى طبيب لدغات البعوض؟

بشكل عام تستقر لدغة البعوض في غضون ساعات قليلة، ولكن إذا استمرت الحكة لعدة أيام أو ظلت المنطقة المصابة منتفخة لمدة أطول، فقد تحتاج إلى زيارة الطبيب، خاصة إذا بدأ طفلك في إظهار بعض الأعراض الأخرى مثل آلام المفاصل أو الصداع أو الحمى أو الإسهال أو القيء أو الطفح الجلدي.