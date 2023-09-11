محطة الفضاء الدولية تستعد لاستقبال المركبة الروسية المأهولة سويوز إم إس 24

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تم تعديل مدار محطة الفضاء الدولية لتشكيل ظروف باليستية تساعد في إطلاق مركبة "سويوز إم إس – 24" الروسية المأهولة وعودة مركبة "سويوز إم إس – 23" إلى الأرض.

وقالت مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية في بيان صادر عنها: إن الارتفاع المتوسط لمحطة الفضاء ازداد بـ3500 متر وبلغ 419.24 كيلومتر فوق سطح الأرض .. وتم تحقيق تلك المناورة بواسطة محركات شاحنة "بروغريس إم إس – 24" الفضائية الروسية الملتحمة بالمحطة الفضائية.

يذكر أن المركبة الفضائية مركبة "سويوز إم إس – 23" التحمت في فبراير الماضي بالمحطة الفضائية الدولية بهدف إعادة رائدي فضاء روسيين وآخر أمريكي عالقين بالمحطة بسبب حادث تسرب تعرضت له مركبتهم.