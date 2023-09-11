مهرجان الجونة السينمائي يفتح باب التسجيل للحصول على اعتماد محبي السينما

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أعلن مهرجان الجونة السينمائي، فتح باب التسجيل أمام الجمهور الشغوف بالأفلام للحصول على بطاقة اعتماد محبي السينما؛ لحضور فعاليات دورته السادسة التي تُقام في الفترة ما بين 13 إلى 20 أكتوبر.

ويضمن اعتماد محبي السينما لحامليه من الجمهور حضور فعاليات سوق منصة الجونة السينمائية، ويمكنهم من دخول ساحات العرض.

وسيتاح لعشاق الأفلام فرصة الالتقاء بشخصيات إقليمية وعالمية لها دور فعال في صناعة السينما سيجتمعون في قلب المهرجان "البلازا".

ويمنح حامليه، فرصة مشاهدة أكبر قدر ممكن من الأفلام والتواجد في أبرز أحداث الصناعة يوميًا، إذ يؤهل حامليه للحصول على 3 تذاكر يوميًا؛ لحضور المناقشات والمحاضرات بواقع تذكرة واحدة للفعالية الواحدة.

كما يمكنهم من الحصول على 4 تذاكر يوميًا لمشاهدة الأفلام بواقع تذكرة واحدة لكل فيلم.

وتبلغ تكلفة استخراج بطاقة اعتماد محبي السينما الواحدة 1000 جنيه مصري، ويمكن التسجيل والاطلاع على جميع المعلومات التي تخص البطاقة عبارة زيارة موقع المهرجان: www.elgounafilmfestival.com.