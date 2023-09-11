الكرملين يعلن عن لقاء بين بوتين وزعيم كوريا الشمالية خلال أيام

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أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، في الأيام المقبلة لبحث العلاقات الثنائية معه.

وقال بيسكوف في مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين، ردا على سؤال حول متى يمكن أن يعقد الاجتماع: "قد يتم عقده في غضون أيام"، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وأكد أن العلاقات بين موسكو وبيونج يانج ستكون الموضوع الرئيسي للمحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وتابع بيسكوف: "جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية هي جارتنا، وكما هو الحال مع أي دولة مجاورة، فإننا نعتبر أنفسنا ملزمين بإقامة علاقات جيدة ومتبادلة المنفعة".

وأضاف أنه في إطار زيارة كيم جونج أون، من المقرر إجراء محادثات بين روسيا وكوريا الشمالية على شكل وفود، و"إذا لزم الأمر"، سيعقد بوتين وكيم جونغ أون محادثات فردية.

كما لفت بيسكوف الانتباه إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقيم مأدبة عشاء رسمية على شرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وأفادت الخدمة الصحفية للكرملين، اليوم الاثنين، بأن كيم جونج أون سيقوم بزيارة رسمية إلى روسيا بدعوة من بوتين في الأيام المقبلة.

بدورها، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم جونج أون سيلتقي خلال الزيارة مع بوتين ويجري محادثات.

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