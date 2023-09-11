مقتل 7 إرهابيين وإصابة 6 في اشتباك مع قوات الأمن شمال غربي باكستان

قتل ما لا يقل عن سبعة إرهابيين وأصيب ستة آخرون باصابات خطيرة في اشتباكات بين قوات الأمن وإرهابيين في مقاطعة خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان، وفقا لما أعلنه الجيش الباكستاني يوم الأحد.

ونقلت صحيفة "دون" الباكستانية عن بيان للجناح الإعلامي للعلاقات العامة في الجيش الباكستاني جاء فيه أنه وقع تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن والإرهابيين في منطقة أورسون بمنطقة شيترال يوم السبت.

وأضاف أنه يجري الآن تطهير المنطقة للقضاء على أي إرهابيين آخرين يتم العثور عليهم هناك.

وجاءت العملية في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم الأربعاء على موقعين عسكريين في منطقة شيترال السفلى. واستشهد ما لا يقل عن أربعة من رجال الأمن في الوقت الذي قتل فيه أكثر من 16 مقاتلا عندما أحبطت القوات المنتشرة على طول الحدود مع أفغانستان محاولات المسلحين لدخول باكستان من أفغانستان.

وأعلنت حركة طالبان باكستان المحظورة مسؤوليتها عن الهجوم عبر المتحدث باسمها محمد خراساني.

