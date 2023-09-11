المفوض السامي لحقوق الإنسان يعرب عن صدمته إزاء تصاعد العنف في الأرض الفلسطينية المحتلة

أعرب فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، عن صدمته العميقة إزاء تصاعد العنف في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقال "تورك"، إنه لا يزال يقتل ويصاب المزيد من الفلسطينيين والإسرائيليين بما في ذلك الأطفال بجروح خطيرة.

وأضاف "تورك"، في كلمة له اليوم الاثنين، أمام افتتاح أعمال الدورة الرابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أن استخدام الغارات الجوية في الضفة الغربية المحتلة أمر مثير للقلق بشكل خاص، وأن الهجمات العنيفة التي يشنها المستوطنون ضد الفلسطينيين أصبحت أكثر شيوعا وفي بعض الحالات حدثت بموافقة واضحة من القوات الإسرائيلية.

ولفت إلى أن المستوطنات غير القانونية تتوسع بشكل كبير، وأن تطبيق الحكومة الإسرائيلية المزعوم للسيادة على الضفة الغربية المحتلة ونقل صلاحيات إدارية واسعة من السلطات العسكرية إلى المسئولين المدنيين الإسرائيليين، يتعارضان مع القانون الإنساني الدولي.



وأعرب عن القلق إزاء استمرار القيود المفروضة على الحيز المدني من قبل السلطات الفلسطينية وسلطات الأمر الواقع في إسرائيل وغزة بما في ذلك من خلال الاعتقال التعسفي لأولئك الذين يعتقد أنهم يعبرون عن انتقاداتهم.

وقال إن سلطات الأمر الواقع في غزة تواصل فرض عقوبة الإعدام بما في ذلك ضد الأفراد غير الأمنيين الذين أدانتهم المحاكم العسكرية.