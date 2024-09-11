إصابة جندي إسرائيلي جراء سقوط صاروخ أطلق من لبنان

أُصيب جندي إسرائيلي بجروح خطيرة، الأربعاء، جراء سقوط صاروخ مضاد للدروع على مناطق الشمال، التي تعرضت لإطلاق 60 صاروخًا من لبنان خلال ساعة.

وقال جيش الاحتلال في بيان عبر منصة «إكس»، إنه رصد نحو 30 صاروخا أُطلقوا من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة كفار سالد في الجليل الأعلى، سقطت في مناطق مفتوحة دون وقوع إصابات، بحسب وكالة الأناضول.

وأضاف أنه عقب دوي صفارات الإنذار بمنطقة أفيريم بالجليل الغربي، رُصد إطلاق 30 صاروخًا إضافيًا من لبنان، سقطت أيضًا في مناطق مفتوحة، ولم تُسجل إصابات.

من جهتها، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن الصواريخ الـ60 استهدفت مناطق في الجليل الأعلى والغربي خلال ساعة واحدة.

وأقر الجيش، في بيانه، بإصابة جندي احتياط بجروح خطيرة في مستوطنة دان بالجليل الأعلى إثر صاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان، مضيفًا أنه تم نقل الجندي إلى أحد المستشفيات بمروحية، وتم إبلاغ أسرته.

في سياق متصل، أشار جيش الاحتلال إلى تنفيذ غارة جوية استهدفت نقطة مراقبة تابعة لـ"حزب الله" في منطقة كفر شوبا جنوب لبنان، بالإضافة إلى قصف مدفعي طال البلدة ذاتها.

ومنذ 8 أكتوبر، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال قصفا يوميا عبر الخط الأزرق الفاصل أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.



