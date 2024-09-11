شولتس يهاجم البديل من أجل ألمانيا في مستهل مناقشة برلمانية

هاجم المستشار الألماني أولاف شولتس، حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف في تصريحات ألقاها في مستهل مناقشة أمام البرلمان اليوم الأربعاء، متعهدا بأن حكومته سوف "تبذل ما في وسعها" لوقفهم.

ووصف شولتس نتائج الانتخابات في ولايتي ساكسونيا وتورينجن بشرقى ألمانيا –حيث حقق البديل من أجل ألمانيا مكاسب تاريخية- بـ"المحبطة".

وفي تورينجن، كان البديل من أجل ألمانيا فائزا صريحا، وهي المرة الأولى التي يتصدر فيها حزب يميني متطرف انتخابات في ألمانيا منذ تولى النازيون السلطة. وفي ساكسونيا، حل البديل من أجل ألمانيا في المرتبة الثانية خلف الحزب المسيحي الديمقراطي يمين الوسط.

وتخضع أحزاب البديل من أجل ألمانيا على مستوى البلاد في الولايتين للمراقبة بوصفها جماعات متشددة يمينية متطرفة معروفة، من جانب وكالات الاستخبارات المحلية.

وقال شولتس عن مكاسب اليمين المتطرف "لن نعتاد عليها قط"، جاء ذلك اليوم الأربعاء في مستهل مناقشة عامة في البرلمان التي من المتوقع أن تجعله يواجه رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي فريدريش ميرتس.

وشهد الحزب الاشتراكي الديمقراطي يسار الوسط الذي ينتمي إليه شولتس، وشركاؤه الائتلافيون الخضر والديمقراطي الحر الليبرالي كذلك ، تراجع الدعم في انتخابات الولايتين.

واتهم البديل من أجل ألمانيا بأنه "متزوج" من الماضي بـ"نظرة الأمس للإنسانية" ويسعى لحرمان ألمانيا من مستقبل جيد.

ومن المقرر أن يختار الناخبون في ولاية براندنبورج بشرق ألمانيا برلمانا جديدا للولاية في 22 سبتمبر. ورأس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحكومة في الولاية منذ فترة طويلة، ولكن يتخلف حاليا وراء البديل من أجل ألمانيا في استطلاعات الرأي.