ترامب يؤكد أن مناظرته مع هاريس لم تكن منصفة بحقه

قال المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن المناظرة بينه وبين منافسته كامالا هاريس لم تكن منصفة بحقه.

وأضاف ترامب، على قناة "فوكس نيوز" الإخبارية: "حصل غش مثلما توقعت؛ لأنك عندما تنظر إلى الوقائع ترى أنهم كانوا يصححون كل شيء (أقوله) ولا يصححونها".

كما انتقد ترامبـ نجمة البوب تايلور سويفت؛ لأنها أيدت هاريس بعد المناظرة، بقوله: "لم أكن من المعجبين بتايلور سويفت.. إنها شخص ليبرالي جدا.. يبدو أنها تؤيد دائما المرشح الديمقراطي، وستدفع على الأرجح ثمن ذلك في السوق"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، منافسته نائب الرئيس كامالا هاريس، خلال مناظرة رئاسية بثتها شبكة "ABC" من فيلادلفيا، في مواجهة عالية المخاطر تأتي بعد استطلاعات للرأي تظهر الأرقام فيها تقاربًا بينهما قبل نحو ثمانية أسابيع فقط من يوم الانتخابات.