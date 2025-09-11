وفاة 3 أشخاص وإصابة 70 آخرين إثر انفجار شاحنة صهريج غاز في المكسيك

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم على الأقل، وأصيب 70 آخرون جراء انقلاب شاحنة صهريج واشتعال النيران فيها وانفجارها على طريق سريع في جنوب شرق مكسيكو سيتي.

وقالت كلارا بروجادا رئيسة بلدية مكسيكو سيتي على حسابها بمنصة إكس: "إن 70 شخصًا أصيبوا وإن ثلاثة لقوا حتفهم في حصيلة أولية".

وتم نشر قائمة أولية بأسماء المصابين في المستشفى، وذكر أنه سيتم تحديثها مع استمرار التقييمات الطبية.

وأوضحت إدارة الإطفاء بمدينة مكسيكو سيتي في وقت لاحق، أنه تم إخماد النيران بالكامل داخل وحول شاحنة الصهريج المقلوبة، والتي كانت تنقل غاز البترول المسال.

ويعد هذا الحادث هو ثاني أكبر حادث على الطرق السريعة في المكسيك هذا الأسبوع.