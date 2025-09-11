 وفاة 3 أشخاص وإصابة 70 آخرين إثر انفجار شاحنة صهريج غاز في المكسيك - بوابة الشروق
الخميس 11 سبتمبر 2025 2:38 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟
النتـائـج تصويت

وفاة 3 أشخاص وإصابة 70 آخرين إثر انفجار شاحنة صهريج غاز في المكسيك

مكسيكو سيتي - قنا
نشر في: الخميس 11 سبتمبر 2025 - 2:31 م | آخر تحديث: الخميس 11 سبتمبر 2025 - 2:31 م

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم على الأقل، وأصيب 70 آخرون جراء انقلاب شاحنة صهريج واشتعال النيران فيها وانفجارها على طريق سريع في جنوب شرق مكسيكو سيتي.

وقالت كلارا بروجادا رئيسة بلدية مكسيكو سيتي على حسابها بمنصة إكس: "إن 70 شخصًا أصيبوا وإن ثلاثة لقوا حتفهم في حصيلة أولية".

وتم نشر قائمة أولية بأسماء المصابين في المستشفى، وذكر أنه سيتم تحديثها مع استمرار التقييمات الطبية.

وأوضحت إدارة الإطفاء بمدينة مكسيكو سيتي في وقت لاحق، أنه تم إخماد النيران بالكامل داخل وحول شاحنة الصهريج المقلوبة، والتي كانت تنقل غاز البترول المسال.

ويعد هذا الحادث هو ثاني أكبر حادث على الطرق السريعة في المكسيك هذا الأسبوع.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك