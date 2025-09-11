رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية يتفقد مشروعات التطوير في منطقة الجمرك

أجرى اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، جولة ميدانية بمنطقة الجمرك لمتابعة أعمال التطوير الجارية.

وخلال الجولة، اطلع نافع على سير مشروعات الإحلال والتجديد لشبكات الصرف الصحي بالمنطقة، كما تفقد أعمال الصيانة الدورية ورفع كفاءة المعدات والمنشآت.

وشدد رئيس الشركة على أهمية الالتزام بخطط الصيانة الدورية والمتابعة المستمرة، بما يضمن استمرارية كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكد أن الشركة تضع منطقة الجمرك، باعتبارها من المناطق الحيوية ذات الكثافة السكانية المرتفعة، ضمن أولوياتها في خطط التطوير، مشيرًا إلى أن هذه الجولات تهدف إلى رصد التحديات الفعلية على أرض الواقع والعمل على معالجتها فورًا، فضلًا عن دعم فرق العمل وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة لضمان تقديم خدمة أفضل لأهالي الإسكندرية.