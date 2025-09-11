افتتاح النسخة الثالثة من معرض «كنوز مطروح» بحديقة راضي في مرسى مطروح

تحت رعاية اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، افتتح الدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، اليوم الأربعاء، النسخة الثالثة من معرض «كنوز مطروح» بحديقة راضي بمدينة مرسى مطروح، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وعدد من الشركات المنتجة للصناعات الغذائية والمشغولات البيئية والتراثية.

وتُعد النسخة الثالثة من المعرض بمثابة هدية مطروح لزوارها من مختلف المحافظات، تزامنًا مع الإقبال السياحي الكبير الذي تشهده المحافظة.

وشهد حفل الافتتاح أجواء احتفالية وحضورًا جماهيريًا واسعًا من أهالي وزوار المحافظة والمهتمين بالتراث والمنتجات والصناعات اليدوية والزراعية.

ومن المقرر أن يستمر المعرض في الفترة من 10 حتى 20 سبتمبر الجاري، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الزوار للاستمتاع بتجربة فريدة تجمع بين التراث والمنتجات الطبيعية والإبداع الحرفي.

وأكد الدكتور إسلام رجب أن المعرض يأتي ضمن رؤية محافظة مطروح للترويج لمنتجاتها المحلية، وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وفتح أسواق جديدة لها بمختلف محافظات مصر.

وأضاف أن المعرض يمثل جسرًا حضاريًا واقتصاديًا يعكس خصوصية مطروح وتنوع مواردها وإبداع أبنائها، حيث يضم منتجات مميزة أبرزها الزيتون وزيت الزيتون عالي الجودة، والمنتجات العطرية والأعشاب، والتمور الفاخرة، والحرف اليدوية والتراثية التي أبدعها أبناء المحافظة، فضلًا عن تنظيمه بروح مطروح الأصيلة التي تعكس هوية المكان.

وتتميز معروضات «كنوز مطروح» بأصالتها وجودتها العالية، حيث تجسد الصناعات اليدوية المعروضة الهوية البدوية العريقة للمحافظة، مثل المشغولات الجلدية، ومنتجات الصوف، والأعمال الفنية المستوحاة من البيئة الصحراوية، إلى جانب المنتجات الزراعية التي تشتهر بها مطروح.

ويُعد «كنوز مطروح» نموذجًا حقيقيًا لدعم المنتج المحلي، والحفاظ على التراث، وتشجيع الصناعات الصغيرة، في ظل اهتمام المحافظة بتفعيل دور المعارض في تنشيط الاقتصاد وتعزيز الروابط الثقافية بين مختلف ربوع مصر.