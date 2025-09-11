الفلبين تحتج على خطة صينية لإقامة محمية طبيعية في جزيرة متنازع عليها

احتجت الفلبين، اليوم الخميس، على خطة من جانب الصين لإقامة محمية طبيعية في إحدى الجزر المتنازع عليها بشدة في بحر الصين الجنوبي، وطالبت بكين بسحبها على الفور.

وأعلن مجلس الدولة الصيني، أمس الأربعاء، الموافقة على خطة لإنشاء محمية طبيعية وطنية في سكاربورو شول.

وقالت الإدارة الوطنية للغابات والمراعي، إن الهدف من إنشاء المحمية هو حماية شعاب مرجانية.

يشار إلى أن سكاربورو شول هي واحدة من بين العديد من الجزر في بحر الصين الجنوبي والجزر الصغيرة والشعاب المرجانية التي تطالب بها الصين وجيرانها، من بينهم الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي وتايوان.

وقالت وزارة الشئون الخارجية في مانيلا، إن الاحتجاج الدبلوماسي جاري "ضد هذا التصرف غير الشرعي وغير القانوني من جانب الصين حيث تنتهك بشكل واضح حقوق الفلبين ومصالحها وفق القانون الدولي".

وأضافت الوزارة: "تحث الفلبين الصين على احترام سيادة الفلبين وولايتها القضائية على باجو دي ماسينلوك والامتناع عن التنفيذ والسحب الفوري لبيان مجلس الدولة والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي".

وأعلنت الفلبين، أن أي منشآت صينية في سكاربوروه التي تطالب بكين ومانيلا وتايوان بأحقيتها فيها سوف تكون بمثابة خط أحمر.

وقال مجلس الدولة الصيني، في بيانه أمس الأربعاء: "يعد إنشاء محمية جزيرة هوانجيان الطبيعية الوطنية، ضمانا مهما للحفاظ على تنوع النظام البيئي الطبيعي واستقراره واستدامته في جزيرة هوانجيان".