أربعة قتلى و60 جريحا في هجوم بمسيرات روسية على بافلوهراد الأوكرانية

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قتل أربعة أشخاص على الأقل في هجوم بطائرات مسيرة روسية على بلدة بافلوهراد الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا، وأصيب أكثر من 60 آخرين، حسبما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في منشور على منصة "إكس" يوم الخميس.

وتابع أن الضحايا كانوا مجرد متواجدين بالقرب من مراكز تسوق.

وقال مكتب المدعي العام الإقليمي في دنيبروبتروفسك إن عدة متاجر وسيارات تضررت في الهجوم. وأضافت السلطات أنها تحقق فيما إذا كان الهجوم يشكل جريمة حرب.

وتقع بافلوهراد على بعد حوالي 80 كيلومترا من خط المواجهة.

وأضاف زيلينسكي أن عشرات الأشخاص الآخرين أصيبوا أيضا في كراماتورسك جراء الهجمات الروسية التي أصابت مباني سكنية.

كما تعرضت مدن أخرى مثل كييف ودنيبرو، بالإضافة إلى بلدات في مناطق دنيبرو ودونيتسك وسومي وتشيرنيهيف وخاركيف، لهجمات.

وقال: "نحن نعمل مع شركائنا بأقصى كثافة لحماية الأوكرانيين من هذا الإرهاب الروسي".

وأضاف زيلينسكي أنه يجري اتخاذ قرارات بشأن حزم دعم إضافية لأوكرانيا، بما في ذلك المساعدات العسكرية والدعم الموجه خصيصا لحماية المجال الجوي الأوكراني، مشيرا إلى أنه يجري إعداد حزم مساعدات أخرى.

وتقاتل أوكرانيا للتصدي لغزو روسي واسع النطاق منذ فبراير 2022.