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أعلنت السعودية، الجمعة، وقوع إصابات وإيقاف خط أنابيب "شرق-غرب" احترازيا، إثر تعرضه لعدة استهدافات في منطقتي الرياض والمدينة المنورة.

جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة.

وقال المصدر إن خط أنابيب "شرق-غرب" تعرض صباح الخميس 10 سبتمبر الجاري لعدة استهدافات في منطقتي الرياض والمدينة المنورة.

وأضاف أن الاستهدافات أسفرت عن وقوع إصابات، مشيرا إلى تقديم الرعاية الصحية للمصابين.

وأوضح أن فرق الطوارئ والفرق الفنية المختصة باشرت أعمالها فور وقوع الاستهدافات، واتخذت الإجراءات اللازمة لتأمين الخط والتحقق من سلامته.

وأشار المصدر إلى إيقاف خط الأنابيب احترازيا، ضمن الإجراءات المتخذة وفق خطط السلامة والطوارئ المعتمدة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأكد أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات في حينها.