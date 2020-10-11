 بالصور.. ابنة أصالة تزور مستشفى الثدي لدعم مريضات السرطان - بوابة الشروق
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بالصور.. ابنة أصالة تزور مستشفى الثدي لدعم مريضات السرطان

إيمان محمود
نشر في: الأحد 11 أكتوبر 2020 - 9:37 م | آخر تحديث: الأحد 11 أكتوبر 2020 - 9:37 م

زارت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة، مستشفى الثدي التابع للمعهد القومي للأورام ٧٧٧؛ لتقديم المساندة النفسية ودعم مريضات سرطان الثدي، والتوعية بأهمية الكشف المبكر، وذلك في إطار الاحتفال بشهر أكتوبر الوردي، شهر التوعية بسرطان الثدي.

وتجولت شام داخل المستشفى بصحبة دكتور عماد شاش، مدير المستشفى، مشيدة بمستوى الخدمات الطبية المقدمة والتعامل الإنساني الراقي من قبل الأطباء وفريق التمريض، قائلة: "أجمل ما يميز هذا الصرح الطبي القومي هو أن الجميع يعمل من قلبه".

كما دعت كل سيدات مصر في كل المحافظات لإجراء الكشف المبكر والاهتمام بصحتهن.

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