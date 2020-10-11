محافظ المنوفية يتفقد مدرستين بعد تطويرها بـ7 ملايين جنيه

تفقد، اليوم، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، مدرسة الشهيد جودة شحاتة الابتدائية، التي تم إحلالها كليا على مساحة 1547 مترا مربعا وبقيمة تعاقدية تقدر بـ5 ملايين و290 ألف جنيه بنسبة تنفيذ 98%، وبإجمالي 16 فصلا دراسيا.

وتفقد المحافظ أعمال صيانة مدرسة المساعي المشكورة الإعدادية بقيمة تعاقدية تقارب مليون و988 ألف جنيه بنسبة تنفيذ 90%، رافقه المهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، والمهندس راضي عمار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، يأتي هذا في إطار خطة محافظة المنوفية للتوسع في إنشاء العديد من المدارس وتطوير ورفع كفاءة العملية التعليمية.

وأشاد المحافظ -خلال الجولة- بحجم الأعمال والتجهيزات المبذولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية مما يساهم في تقليل الكثافة وزيادة عدد الفصول لاستيعاب المزيد من الطلاب لإخراج جيل قادر على تحمل المسئولية والنهوض بوطنه، موجها مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالالتزام بالجدول الزمني لنهو الأعمال في المواعيد المحددة.

وأكد المحافظ حرصه على تطوير ورفع كفاءة العملية التعليمية من خلال التوسع في إنشاء العديد من المدارس بما يعزز مكانة المنوفية في صدارة محافظات الجمهورية باعتبارها أولى المحافظات في نسبة التعليم.

من جانبها، أوضحت المهندسة وفاء صبحي رئيس الهيئة، أنه جاري حاليا الانتهاء من كل التشطيبات لـ5 مدارس (إنشاء جديد وتوسعة وإحلال جزئي وكلي) بمركز تلا بقيمة إجمالية تزيد عن 27 مليون جنيه بسعة 75 فصلا دراسيا، وهى مدرسة كوم الشيخ عبيد الثانوي (استكمال توسعة)، ومدرسة ثروت السراج تعليم أساسى (إنشاء جديد) بكفر حمام ببابل، ومدرسة الشهيد جودة الابتدائية (إحلال كلى) بمدينة تلا، ومدرسة الشهيد جميل ببابل (استكمال إحلال جزئى)، والوحدة الابتدائية بكفر السكرية.

وأشارت إلى أنه تم صيانة 5 مدارس بمدينة تلا، وهى مدرستى النيل الابتدائية وسعد درويش الإعدادية المشتركة بنسبة تنفيذ 100%، ونهو الأعمال بهما والتسليم لدخول العملية التعليمية لهذا العام 2020-2021، ومدرستي المساعى المشكورة الإعدادية ومدرسة أم الأبطال الإعدادية للبنات بنسبة تنفيذ 90%، ومدرسة تلا الثانوية الصناعية بنات بنسبة تنفيذ 55%، بتمويل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كمنحة من بنك الاستثمار الأوروبى بقيمة إجمالية تزيد عن 9 ملايين جنيه بنسبة تنفيذ تصل من 55% إلى 100%، ومن المقرر نهو جميع أعمال الصيانة لباقي المدارس بنهاية هذا العام 2020 لدخول العملية التعليمية بالفصل الدراسي الثانى للعام الدراسى 2020-2021.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد المدارس التي تم دخولها العملية التعليمية للعام الدراسي 2019- 2020 بلغ 18 مدرسة بإجمالي 283 فصلا دراسيا، وبقيمة تعاقدية تزيد عن 73 مليون جنيه، وسيتم دخول 20 مدرسة جديدة للعملية التعليمية للعام الدراسي 2020-2021 بإجمالي 263 فصلا دراسيا، وبقيمة تعاقدية تزيد عن 94 مليون جنيه.