انخفاض قياسي في إقبال الناخبين على التصويت بالانتخابات البرلمانية العراقية

تراجعت نسبة الأقبال على التصويت في الانتخابات العراقية إلى مستوى قياسي وسط إحباط واسع النطاق من النخبة السياسية في البلاد.

ومن المتوقع أن تظهرفي وقت لاحق اليوم الاثنين النتائج الأولية للانتخابات، الثانية التي تُجرى في العراق منذ إعلان البلاد الانتصار العسكري على تنظيم داعش قبل نحو أربع سنوات.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مفوضية الانتخابات العراقية قولها مساء الأحد إن 42% من الناخبين الذين لديهم حق التصويت هم من أدلوا بأصواتهم.

ويمثل هذا الرقم أدنى نسبة مشاركة في الانتخابات الخمس التي أجريت منذ الإطاحة بالرئيس السابق صدام حسين من السلطة في عام 2003، حيث كان ادنى مستوى سابق في انتخابات عام 2018 عندما بلغت النسبة 5ر44%.

وتم تقديم موعد الانتخابات البرلمانية لعدة أشهر استجابة للاحتجاجات المطالبة بالإصلاح.

ويعاني العراق الغني بالنفط من أزمة اقتصادية وسياسية منذ سنوات.

ولا يثق الكثير من العراقيين بالسياسة ولا يتوقعون أن تسفر الانتخابات عن أي تغير في ميزان القوى الحالي.

وأرجع مراقبو الانتخابات انخفاض الإقبال إلى الانتشار الكبير لقوات الأمن يوم الانتخابات.

وتم نشر أكثر من 250 ألف عنصر أمن في الشوارع، بحسب الأرقام الرسمية.

وقالت المشرعة الألمانية فيولا فون كرامون رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات العراقية إن الجهود الأمنية أدت فيما يبدو إلى إعاقة التصويت.