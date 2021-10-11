ماليزيا تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ يوليو الماضي

أعلنت ماليزيا، اليوم الاثنين، تسجيل 6 آلاف و709 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، طبقا لما ذكره المدير العام بقطاع الصحة، نور هشام عبد الله.

ونقلت صحيفة "ذا ستار" الماليزية اليوم عن هشام عبد الله قوله إن هذه الإصابات الجديدة ترفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى مليوني و346 آلاف و303 حالات، منذ بدء الجائحة.

وبناء على بيانات وزارة الصحة، تعد هذه أدنى حصيلة إصابات تسجلها ماليزيا منذ الخامس من يوليو الماضي عندما سجلت 6387 حالة.

وبحسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، تبلغ حصيلة الوفيات جراء الوباء في ماليزيا 27 ألفا و329 حالة.

وقد حققت ماليزيا هدفها، المتمثل في تطعيم 90% من السكان البالغين، بشكل كامل، في منعطف مهم، يسمح للحكومة برفع حظر مستمر على مدى أشهر للسفر بين الولايات، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء أمس الأحد.

وقال رئيس الوزراء، إسماعيل صبري يعقوب، في تصريح متلفز، إنه سيتم السماح للأشخاص المطعمين بشكل كامل بعبور حدود الولايات، اعتبارا من اليوم.