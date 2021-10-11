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يرى أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، الأخبار التي خرجت من مفاوضات الأهلي والمدير الفني بيتسو موسيماني، ليس لها معنى إلا أنه يملك عرضا للرحيل عن القلعة الحمراء.

وكتب ميدو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي تويتر: "‏الاخبار التي خرجت عن مفاوضات الاهلي وموسيماني وشروطه التعجيزيه ليس لها الا معنى واحد بأن الرجل يمتلك عرض قوي في يده!!".

وأضاف: "تسريب تفاصيل الجلسه من قبل موكلي موسيماني إلى إعلام جنوب أفريقيا والرد السريع من قبل مسؤولي الاهلي بالفصح عن مطالب الرجل قد تكون نقطة اللا عودة".

وكان بيتسو موسيماني قد طلب من مسؤولي الأهلي تجديد عقده لمدة موسمين مع زيادة راتبه السنوي واحتساب الموسم الحالي مع الزيادة الجديدة.

وقضى موسيماني عاما مع الأهلي، حقق خلاله الفوز بدوري أبطال إفريقيا مرتين متتاليتين، بالإضافة إلى كأس مصر والسوبر الإفريقي وحقق أيضا المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية.

ويواجه الأهلي نظيره الحرس الوطني بطل النيجر، يوم 16 أكتوبر الجاري، في دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.