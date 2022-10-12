وزير الخارجية السعودي: قرار أوبك بلس خفض إنتاج النفط اقتصادي بحت

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، إن "قرار أوبك بلس والذي تم خلال خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا، اقتصادي بحت وتم اتخاذه بإجماع الدول الأعضاء".



وأضاف بن فرحان في حديث لـ"العربية" و"الحدث" "دول أوبك بلس تصرفت بمسؤولية واتخذت القرار المناسب".



وتابع الوزير السعودي:"دول أوبك بلس تسعى لاستقرار السوق وتحقيق مصالح المنتجين والمستهلكين".



وأردف الأمير فيصل بن فرحان "أن أوبك+ تخدم مصالح المنتجين والمستهلكين، والحديث عن تفكيكها عاطفي".



وكان مجلس الوزراء السعودي، الذي عقد جلسته الأسبوعية بعد ظهر اليوم برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز نوه" بالدور المحوري الذي تقوم به مجموعة"أوبك بلس" في تحقيق التوازن والاستقرار في أسواق النفط العالمية.



وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، "أن مجلس الوزراء تطرق إلى نتائج الاجتماع الوزاري (الثالث والثلاثين) للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها، منوهاً بالدور المحوري الذي تقوم به مجموعة (أوبك بلس) في تحقيق التوازن والاستقرار في أسواق النفط العالمية، وبالتالي دعم الاقتصاد العالمي".



وقررت مجموعة "أوبك بلس" خفض إنتاج النفط الخام بمقدار مليوني برميل يومياً بداية من شهر نوفمبر المقبل.



وأوضح وزير الخارجية السعودي بن فرحان في حديث لـ"العربية" و"الحدث" مساء الثلاثاء أن "العلاقة مع واشنطن استراتيجية وداعمة لأمن واستقرار المنطقة".



وقال وزير الخارجية السعودي أيضا لـ"العربية" إن "التعاون العسكري بين الرياض وواشنطن يخدم مصلحة البلدين وساهم في استقرار المنطقة.. علاقتنا مع الولايات المتحدة مؤسسية منذ تأسست العلاقة بين البلدين".



وحول الحرب الروسية الأوكرانية، قال: "نسعى لدفع أطراف الأزمة الأوكرانية إلى الحوار لإيقاف النزاع".



وعن الأزمة اليمنية، أوضح أن "مساعي تمديد الهدنة في اليمن لا تزال قائمة.. الحكومة اليمنية أبدت مرونة كبيرة بمسؤولية عالية تجاه مصلحة اليمن".



ردا على سؤال، قال وزير الخارجية السعودي للعربية: "الحوار مع إيران لم يصل لنتائج ملموسة بعد وننظر في جولة محادثات سادسة".



وحول العلاقة مع الصين، أشار بن فرحان للعربية إلى أن "العلاقة مع الصين اقتصادية بالمستوى الأول ولدينا مشاريع اقتصادية مشتركة عديدة".



وتابع وزير الخارجية السعودي:"نتمنى أن يتخطى العراق الاضطرابات السياسية التي تعصف به حاليا".