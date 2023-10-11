البيت الأبيض: نجري محادثات نشطة مع إسرائيل لتوفير ممر آمن للمدنيين في غزة

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، اليوم الأربعاء، إن إدارة الرئيس بايدن تجري مناقشات نشطة مع إسرائيل للمساعدة في توفير ممر آمن لنقل المدنيين من غزة مع قيام إسرائيل بضرب القطاع في أعقاب هجوم دام شنته حركة حماس في مطلع الأسبوع.



وأضاف كيربي، للصحفين "نعتقد أن الممر الآمن مهم ونرغب في أن نرى ممرا أمنيا مفتوحا"، وفقا لوكالة رويترز.



وتابع أن 22 أمريكيا قتلوا وما زال 17 غير معلوم مصيرهم في إسرائيل.



وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.



في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.