قطر تقول إنها ستغطى تكاليف بناء منشأة لتدريب الطيارين بولاية ايداهو الأمريكية

الدوحة - (أسوشيتد برس) (د ب أ)
نشر في: السبت 11 أكتوبر 2025 - 9:59 ص | آخر تحديث: السبت 11 أكتوبر 2025 - 9:59 ص

بعد الإعلان عن أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) ستبني منشأة في ولاية أيداهو لتدريب الطيارين من قطر، أوضحت دولة قطر التي تستضيف أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط أنها لن يكون لها قاعدة على الأراضي الأمريكية وأنها ستغطى تكاليف بناء المنشأة.

وقال المتحدث باسم السفارة القطرية في واشنطن في بيان نشر على منصة "اكس" للتواصل الاجتماعي "لن تكون هذه قاعدة جوية قطرية، وإنما قدمت قطر تعهدا أوليا لمدة 10 أعوام لبناء وصيانة منشأة مخصصة داخل قاعدة جوية أمريكية، تهدف إلى التدريب المتقدم وتعزيز التشغيل المتبادل في الدفاع عن مصالحنا المشتركة في جميع أنحاء العالم".

وذكر البيان أن المشروع سيخلق مئات الوظائف للأمريكيين وأضاف أن التخطيط بدأ قبل عدة سنوات وحصل على الموافقة المحلية.


