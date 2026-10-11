انطلاق العام الدراسي الجديد بمركزي إعداد محفظي القرآن الكريم بمرسى مطروح والحمام

أعلنت مديرية أوقاف مطروح، انطلاق فعاليات العام الدراسي الجديد بمركزي إعداد محفظي القرآن الكريم بمدينتي مرسى مطروح والحمام.

وأوضحت مديرية أوقاف مطروح، في بيان اليوم الأحد، أن هذه الخطوة تعكس اهتمام وزارة الأوقاف بإعداد كوادر قرآنية مؤهلة، تجمع بين إتقان حفظ القرآن وصحة التلاوة، وفهم المعاني، والتحلي بأخلاقه وآدابه.

وأكدت أن بداية الدراسة تأتي في إطار الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى إعداد محفظي القرآن الكريم، وتوفير بيئة تعليمية تساعد الدارسين على تنمية مهاراتهم في الحفظ والمراجعة، وإتقان أحكام التجويد، واكتساب المعارف والمهارات اللازمة لأداء رسالتهم، ونشر تعاليم القرآن السمحة وفق منهج وسطي مستنير.

وأشارت إلى أن عدد المتقدمين للالتحاق بمركز مدينة الحمام بلغ 82 دارسًا، وذلك في العام الأول من افتتاحه، وهو ما يعكس الإقبال على الالتحاق ببرامج إعداد محفظي القرآن الكريم، ويفتح آفاقًا جديدة أمام الراغبين في تعلم كتاب الله تعالى وإتقان تلاوته، والاستعداد للمشاركة في رسالته التعليمية والدعوية.