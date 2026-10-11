محافظ دمياط يراجع أعمال حصر الأصول وقيمتها الإيجارية

ترأس الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اجتماع اللجنة المركزية المختصة بمراجعة وحصر الأصول المملوكة للمحافظة والوحدات المحلية، وذلك بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد فوزي، نائب المحافظ، واللواء محمد همام، السكرتير العام للمحافظة، واللواء الدكتور طارق بحيري، السكرتير العام المساعد، ومديري الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

وأوضح ديوان عام المحافظة، في بيان اليوم الأحد، أن الاجتماع استعرض أعمال اللجان الفرعية المعنية بحصر ومراجعة الأصول المملوكة للمحافظة والوحدات المحلية، ومناقشة القيمة الإيجارية لتلك الأصول، مع التوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعتها وتحديدها وفقًا للضوابط المنظمة، بما يضمن دقة البيانات وحسن إدارة الأصول وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وتعظيم الاستفادة من ممتلكات المحافظة والوحدات المحلية.

وأكد الاجتماع أهمية المتابعة المستمرة لأعمال الحصر والمراجعة، والتأكد من تحديث البيانات الخاصة بمختلف الأصول؛ بما يسهم في تكوين قاعدة بيانات دقيقة وشاملة، تساعد في تحديد الموقف الفعلي لكل أصل، وتدعم اتخاذ القرارات المناسبة بشأن إدارته واستغلاله، وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.

وتأتي هذه الجهود ضمن توجه المحافظة نحو تعزيز كفاءة إدارة الأصول المملوكة لها وللوحدات المحلية، والحفاظ على المال العام، ورفع كفاءة استغلال الممتلكات المتاحة، بما يحقق أفضل عائد ممكن منها، ويسهم في دعم الموارد وتحقيق الاستفادة من الأصول غير المستغلة أو التي تحتاج إلى إعادة تنظيم إدارتها، بما يخدم خطط التنمية بالمحافظة.