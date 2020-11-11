إصابات كورونا في المغرب تتخطى حاجز الـ270 ألفا

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 5461 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 270 ألفًا و626 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء المغربية «ماب»، مساء الأربعاء، أشارت «الصحة المغربية» إلى تسجيل 81 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4506.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 4892 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 221 ألفًا و743.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم الأربعاء، إلى أكثر من مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 51 مليون إصابة.