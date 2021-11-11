عضو بصناعة النواب: قرار منع استيراد مكونات التوكتوك إيجابي ويطور منظومة النقل

أشادت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بقرار وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات "التوكتوك"، وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك، مؤكدة أنه قرار إيجابي وجيد والنواب طالبوا بذلك من قبل.

وأوضحت متى، في تصريحات لـ"الشروق"، أن هذا القرار يهدف إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين، مضيفة أن "التوكتوك" تسبب في حدوث جرائم عديدة منها "الخطف والسرقة واغتصاب فتيات"، بجانب الحوادث الكثيرة التي تسبب فيها بين المواطنين والمركبات الأخرى.

وذكرت عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، أنه للأسف لا يوجد رقابة على "التكاتك" ولابد من منعه حتى بعد استبداله بسيارات فان من السير في الأماكن الراقية، بل يتواجد في القرى وضواحيها، بجانب ضرورة سن تشريعات لتحديد سن قائد المركبة ويجب أن لا يقل عمره عن 21 سنة.

وأضافت النائبة: "التوكتوك، تسبب في القضاء على أصحاب الحرف في الصناعات الصغيرة، وأصبح الآن مفيش صنايعية، وأصبحوا يقودوا التكاتك كنوع من الاستسهال ومصدر رزق سريع".